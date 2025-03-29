«Готовь сани летом»: Гудвин из Челнов дал рекомендации собирающимся на контракт

Фото: газета «На страже Заполярья»

Уроженец Набережных Челнов, ставший штурмовиком арктической мотострелковой бригады с позывным Гудвин, дал рекомендации относительно обмундирования и экипировки желающим заключить контракт и отправиться в зону специальной военной операции.

Качественная обувь является незаменимым элементом экипировки, потому что без нее боец быстро потеряет возможность передвигаться по полю боя. Поэтому татарстанец уверен, что это не та вещь, на которой можно экономить.

«Если ботинок порвался, расклеился или натер ногу, считай, ты уже вышел из строя. Условия, в которых я воевал, показали, что наилучшим решением будет приобретение трекинговой обуви на мембране. Она прекрасно дышит, а также быстро сохнет. Рекомендую брать модели с высоким или средним берцем, дабы избежать попадания в ботинок грязи, камней или веток. Лично я ношу ботинки фирмы Hanwag. Из плюсов – у них очень хороший, крепкий нубук, а также прочная подошва. В интернете я видел, как человек в этой обуви наступал на противопехотную мину (ПМН-4) и ботинок разрывало, но при этом стопа оставалась на месте, пусть и получала сильные повреждения», – заметил Гудвин.

При этом, по словам татарстанца, выбор обуви должен в первую очередь зависеть от задач, которые будет выполнять боец. Если это разведывательное подразделение, то понадобятся прочные и тяжелые трекинговые ботинки. А для патрулирования в населенных пунктах подойдут легкие полуботинки или тактические кроссовки.

«Желательно брать обувь без каких-либо дополнительных вставок, в идеале – из цельных кусков кожи. Это уменьшит вероятность ее поломки или намокания. Стоит отметить, что мембрана в ботинках качественно работает лишь вкупе с трекинговыми носками, в иных случаях вы рискуете повредить ее. Допустимо использование носков из синтетических материалов, но ни в коем случае не из натуральных, типа шерсти или хлопка, потому что ботинки будут <...> собирать влагу, вместо того чтобы отводить ее. Достаточно взять с собой всего три-четыре пары», – посоветовал боец.

«Важно понимать, что цена на хорошую тактическую обувь начинается с 15–20 тыс. рублей, однако здесь как никогда уместна пословица «Скупой платит дважды», – убежден он.

Что же касается одежды, то бойцу требуется правильное сочетание ее слоев, иначе он столкнется с перегревом или переохлаждением. Гудвин, по его словам, пользовался казенным нательным бельем и бельем от фирмы X-Bionic.

«Тот вариант, который сейчас поставляется в войска, неплохой, но очень быстро впитывает запах пота, поэтому его нужно стирать каждый день. Комплект X-Bionic довольно хорошо показал себя на выполнении боевых задач, которые длились по несколько дней. Дело в том, что это белье очень быстро сохнет прямо на тебе в том случае, если ты вспотел, а также обладает антибактериальным эффектом, поэтому даже после четырехдневной носки оно не пахнет. Этот аспект будет очень важен, например, для разведчиков или бойцов ДРГ, ведь запах – один из демаскирующих факторов. Единственный минус данного нательного белья – это его высокая цена», – уточнил он.

За сохранение тепла отвечает второй слой одежды. Уставной флисовый, по мнению Гудвина, «довольно неплох». «Я и сам его носил весьма продолжительное время. Сейчас перешел на более дорогую флисовую куртку от Helikon-Tex. Мои товарищи, например, носят фирму 5.45 и очень ею довольны. Ценовые категории у всех фирм разные, поэтому отталкивайтесь от своего бюджета. Хотите что-то покруче – придется потратиться, но мне кажется, что обыкновенная флисовая кофта справится с ролью второго слоя», – отметил он.

Отдельно арктический мотострелок остановился на подборе боевых брюк. «Если касаться уставной формы ВКПО, то в ней защита коленей вообще не предусмотрена, и в этом <...> огромный минус. Да, для бойца в комплекте «Ратник» имеются наколенники, но они не совсем удобны. Их резинка сильно пережимает сосуды, а также при интенсивных передвижениях они сползают вниз, из-за чего теряется их основная защитная функция. В современной форме ВКПО 3.0, которая сегодня поступает в войска, данную проблему решили, сделав вставки из материала, схожего с пенкой. По итогу получились отличные штаны, в которых я и сам долгое время ходил», – рассказал военнослужащий.

Наряду с уставными штанами Гудвин использовал несколько пар боевых брюк от известных тактических брендов со вставными наколенниками, но даже в них при интенсивном передвижении ползком вставки приходилось поправлять.

«Еще бы хотелось отметить наличие спандуры на штанах. Это эластичные вставки из специальной ткани, которые вытягиваются, если вы, например, работаете из положения с колена или на корточках. По прочности я бы порекомендовал фирму «Корпус выживания». Компания делает весьма качественные штаны, и многие мои товарищи положительно отзываются об этой продукции», – уточнил татарстанец.

«На брюках я тоже очень рекомендую не экономить, ведь все передвижения в условиях боевых действий происходят бегом и пригнувшись, зачастую приходится падать на землю, и качественная защита суставов тут незаменима», – акцентировал он.

Относительно боевых рубашек боец сказал, что его опыт не так велик, так как он предпочитает носить китель, но напомнил, что этот элемент одежды должен обеспечивать хорошую вентиляцию. «Какое-то время я носил боевую рубаху и китель от ВКПО 3.0 и остался ими очень доволен. Опять же – все зависит от вашего бюджета, ведь за комфорт нужно платить», – добавил уроженец РТ.

Говоря о камуфляже, Гудвин рекомендовал обратить внимание на расцветку покупаемого снаряжения. По его оценке, в этом конфликте лучше всего себя зарекомендовал вариант «мультикам», ставший наиболее распространенным. «При разработке ВКПО 3.0 было очень много возмущений насчет расцветки, так как были опасения, что в условиях боя возникнут случаи «дружеского огня». На сегодня наша сторона и сторона оппонентов практически вся переодета в нее, а отличительным знаком стали повязки на рукавах. По моему мнению, это самый универсальный вид камуфляжа», – объяснил он.

Еще одним важным аспектом мотострелок счел способность ткани, из которой состоит снаряжение, отражать инфракрасные лучи с различной интенсивностью, создавая рисунок камуфляжа. Так называемая ИК-ремиссия делает силуэт бойца менее заметным в приборе ночного видения. Кроме того, форма не должна слишком напоминать украинскую, так как это может быть опасно. В связи с этим татарстанец упомянул приобретение формы от «Корпуса выживания» в расцветке surpat aride savanna – в ней его принимали за солдата ВСУ, и от нее пришлось отказаться.

Перейдя к СИБЗ, штурмовик сказал, что уставной бронежилет 6б45 довольно неплох – у него отличная площадь защиты и прочные бронеплиты, но плохо продуманные крепления недостаточно удерживают эти плиты.

«<...> далеко не все бронежилеты попадают к нам прямо из упаковки, и неизвестно, как они хранились. Кевлар, который останавливает осколки, очень не любит влагу и при длительном намокании теряет свои защитные свойства. Поэтому периодическая просушка и уход за своей бронезащитой – залог сохранения вашей жизни», – подчеркнул он. Сначала боец использовал корсет российской фирмы Ars Arma, но сейчас перешел на более дорогое изделие от Crye Precision.

«В выборе бронезащиты, как и везде, нужно понимать, какие задачи вы собираетесь в ней выполнять. Если это штурмовая работа – берите бронежилет с наибольшей площадью защиты, дабы уберечь себя от осколочных ранений. Если вы разведчик или артиллерист, то той безопасности, которую дает корсет или полукорсет, вам вполне хватит», – добавил он.

От бронежилетов Гудвин перешел к шлемам. «<...> наш уставной шлем 6Б47 <...> замечательно справляется со своей основной функцией. Его подвесная система продумана так, что голова не соприкасается с самим шлемом, и, с одной стороны, это очень грамотное решение. Однако не все бойцы справляются с ее регулировкой, а также плохо ухаживают за ней, из-за чего шлемы часто приходят в негодность. <...> Сейчас очень популярны безухие шлемы по типу Ops-Core. Они позволяют подвешивать на них дополнительное оборудование в виде активных наушников, фонариков, приборов ночного видения. Но тут вновь все зависит от задач, на которые вы будете в нем выходить, и нужно ли вам это оборудование», – констатировал он.

Татарстанец, по его словам, использовал шлем от питерской компании Doblest, который прекрасно показал себя, а также шлем от русской компании Atlas класса защиты БР-2, который тоже был довольно удобным, однако сильно тяжелым, если на него цеплять дополнительное оборудование. На одном из выездов на полигон из-за сильной нагрузки он получил травму шеи, из-за чего пришлось искать более легкий вариант. Теперь боец купил датский шлем компании PGD того же класса защиты, но в разы более легкий.

«Важно понимать, что интернет-площадки просто кишат недобросовестными продавцами, которые продают шлемы неизвестного происхождения без сертификатов по дешевым ценам. Качественный бронешлем стоит дороже 20–30 тыс. рублей и должен иметь при себе соответствующие документы, которые доказывают его пригодность», – добавил Гудвин.

«<...> среди солдат бытует мнение, что застегивать шлем на себе не нужно, дабы при попадании в него тебе не выбило челюсть или не свернуло шею. Я считаю, что это суждение ложное, так как в условиях боевых действий потерять шлем – секундное дело. На многих современных шлемах крепления сделаны на застежках «фастекс», которые специально рассчитаны на то, что при сильном ударе они должны расстегнуться. В условиях войны стоит учитывать такой фактор, как обыкновенное везение. Так, в моего товарища, на котором был незастегнутый шлем, прилетело несколько пуль, после которых бронеэлемент просто слетел, а его голова осталась цела. Был и такой случай, когда другому военнослужащему в голову прилетел огромный осколок от мины, который пробил защиту головы насквозь и частично застрял в черепе. Если бы шлема не было или он был не застегнут, товарища бы уже не было в живых», – поделился он примерами.

Упомянул боец, страдающий от тиннитуса (постоянного звона в ушах, даже в полной тишине), и средства для защиты ушей бойца. «Если брать активные наушники, то рекомендую среднего ценового сегмента, потому что многие покупают очень дешевые реплики, которые быстро перестают работать. Люди расстраиваются, вообще отказываются от них и по итогу зарабатывают себе слуховые травмы. Если ты командир любого звена, то надо выбирать наушники, к которым можно подключить рацию, тем самым облегчить себе связь со своими подразделениями. Также из личного опыта могу порекомендовать активные наушники в качестве прибора наблюдения, ведь они не только заглушают громкие звуки, но и делают тихие громче», – поделился он опытом.

Что же касается рюкзаков, то Гудвин предпочитает компактные варианты. «Рюкзаков у меня несколько – один под основные вещи на 40 литров и второй, суточный, на 20 литров. Сейчас я стараюсь максимально сократить количество носимых вещей, так как считаю, что все, что ты не способен унести сам, тебе не нужно. Многие бойцы приезжают в зону СВО, беря с собой по четыре сумки вещей, при этом не в состоянии их унести в одиночку. После того как начинаем разбираться, что они с собой решили взять, оказывается, что больше половины – это ненужный на войне мусор», – констатировал он.

«Необходимые вещи можно приобрести на месте, в зоне СВО, поэтому в плане сборов нужно быть минималистом. Ненужные предметы зачастую присутствуют не только в рюкзаке, но и на броне. На моей памяти большое количество случаев, когда люди обвешивали себя ненужным барахлом и при этом не умели им правильно пользоваться или же оно им мешало выполнять элементарные задачи по типу передвижений ползком или перекатов. После этого они разочаровывались в своем снаряжении и переставали его беречь. Я считаю, что на бойце должно быть лишь самое необходимое, ведь, когда на тебе бронежилет с оружием и полным боекомплектом, каждый грамм на счету», – добавил военнослужащий.

«Увлекаться военным обмундированием я начал еще «на гражданке». Следил за инновациями в сфере военного снаряжения и одежды. Уже когда пришел на контракт, мое увлечение нашло практическое применение, и мой гардероб постепенно рос. Я постоянно брал свои вещи на учения и полевые выходы, испытывал их на прочность в деле. Многие товарищи подшучивали надо мной, говорили, что я понапрасну трачу деньги. После того как нам довели, что наша бригада убывает на СВО, ко мне выстроилась огромная очередь желающих получить совет в плане экипировки, а мое, по их мнению, глупое хобби резко стало авторитетным мнением. В этом случае как никогда уместна поговорка: «Готовь сани летом, а телегу – зимой», – подытожил Гудвин.

Материал подготовлен при участии Ильи Суханова, журналиста газеты «На страже Заполярья».