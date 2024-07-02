Госжилинспекция РТ установила рекордсмена по подаче жалоб на УК – 1,5 тыс. заявлений

Госжилинспекция Татарстана выявила жителей Казани, которые стали рекордсменами по количеству жалоб на работу управляющих компаний.

Собственник квартиры в доме №129 по улице Декабристов подал около полутора тысяч жалоб за девять лет. Казанец регулярно сообщает о своих претензиях в жилинспекцию Татарстана, сообщает пресс-служба ведомства. Супруги, проживающие в доме № 84 по улице Восстания, занимают второе место по количеству жалоб – 673 обращения за пять лет.

Еще одна активная жительница Казани отправила 99 писем с жалобами и часто записывается на прием к жилищному инспектору. Она, в частности, пожаловалась на то, что управляющая компания отказывается менять почтовые ящики в ее доме № 10 по улице Парина.

Представитель управляющей компании объяснил, что ремонт или замена почтовых ящиков должны производиться за счет жильцов, но последние задолжали жилищникам 2,8 миллиона рублей, из которых 800 тысяч приходится на пенсионерку, которая не платит за услуги уже 12 лет. В ответ на вопрос о причине неуплаты она сказала: «У меня в квартире они полы не моют, а газ, электричество и воду дала природа. Так за что платить?».

Управляющая компания планирует заменить почтовые ящики до конца лета. Кроме того, жилищники направили судебным приставам исполнительные листы для взыскания с пенсионерки долга за жилищно-коммунальные услуги.