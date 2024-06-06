Госжилинспекция Татарстана добивается отстранения главы УК Вахитовского района Казани

Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан подала в суд иск о дисквалификации руководителя ООО «УК Вахитовского района» Казани из-за многочисленных нарушений в обслуживании жилого фонда и ущемления прав граждан, сообщили в Госжилинспекции РТ.

По данным ведомства, в 2023 году на действия управляющей компании поступило 290 жалоб от собственников жилья, а за неполные полгода 2024 – уже 253 обращения.

Юридическое лицо неоднократно привлекалось к административной ответственности. Только в прошлом году было вынесено 7 постановлений с назначением наказаний в виде предупреждений и штрафов на общую сумму 225 тысяч рублей. В этом году УК уже оштрафовали на 25 тысяч рублей.

Например, в доме №7 по улице Дачная инспекторы выявили целый ряд нарушений, включая проблемы с гидроизоляцией козырька над входом в подъезд, просадки отмостки дома, неисправность люка спуска в подвал и другие.

7 июня Вахитовский районный суд Казани рассмотрит административное дело в отношении руководителя управляющей компании. Жилищная инспекция РТ намерена добиться его дисквалификации, чтобы пресечь дальнейшие нарушения жилищного законодательства и прав граждан