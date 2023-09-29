Госжилинспекция сообщила о готовности домов Татарстана к отопительному сезону

Жилые дома Татарстана на 99,9% готовы к эксплуатации в осенне-зимний период, по Казани показатель достиг 100%. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» замначальника государственной жилищной инспекции – заместитель главного государственного жилищного инспектора РТ Ирек Шайдуллин.

«Из 17,8 тыс. домов размещены паспорта готовности на 17,6 тыс., что составляет 99,9%. Паспорт готовности говорит о том, что в доме выполнены все работы как технического характера, так фасады, крыши, оконно-дверные проемы, устранены неисправности на инженерных сетях», – сказал он.

По данным спикера, подготовка к отопительному периоду в республике началась с 1 июня. До 15 сентября все работы должны были быть выполнены, чтобы при пуске тепла все соответствовало нормативным требованиям.

Все нарушения, выявленные в ходе предыдущего отопительного периода, должны были быть включены в планы летних работ. По правилам управляющие компании совместно со старшими по дому или председателями советов многоквартирных домов должны составлять акты весенних и осенних осмотров. По результатам таких обследований в домах выявляются различные неисправности.

«К сожалению, управляющие компании работают сами по себе, а жильцы активности не проявляют. Сейчас фактически в каждом доме созданы советы многоквартирных домов, но их эффективность работы крайне низка. Жильцы пассивны, не приходят на общие собрания», – отметил Шайдуллин.

Он добавил, что все возникающие вопросы людям нужно решать совместно с УК и ТСЖ, но на деле они предпочитают жаловаться в надзорные ведомства. Однако надзорные органы не могут проверить каждый дом, заметил спикер.

Рассказал специалист и о комплексе обязательных подготовительных работ. Это промывка и опрессовка систем отопления и горячей воды, утепление трубопроводов систем отопления и горячей воды в чердачных и подвальных помещениях, проверка состояния и работоспособность запорной арматуры и общедомовых приборов учета.

«Одним их обязательных видов работ является проверка вентканалов дымоходов. Сейчас они проверены на 97%», – сообщил Шайдуллин.

Дымоходы в домах республики, по его данным, сейчас проверены на 99,9%.

«В целом работа проведена, муниципалитеты и исполкомы отчитались. Данный вопрос контролировался Минстроем Татарстана, раз в две недели проводились республиканские штабы», – заметил спикер.

Он напомнил, что тепло в дома дадут тогда, когда среднесуточная температура воздуха за окном на протяжении пяти суток не будет подниматься выше 8 градусов. В первую очередь тепло подают на социальные объекты – в детсады, школы и больницы, а потом в жилые дома.