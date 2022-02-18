Госжилинспекция РТ: Собственник не имеет права перекрывать в квартире тепло

В последнее время в Татарстане участились случаи, когда собственник квартиры перекрывает батареи в своей квартире по каким-либо причинам, из-за чего помещение нагревается за счет соседних квартир, после чего у соседей растет счет за коммунальные услуги. Такое недопустимо. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал начальник Государственной жилищной инспекции РТ Сергей Крайнов.

«Человек купил квартиру в новом доме, обустроил ее, живет, потребляет тепло, а его сосед, к примеру, тоже купил жилье, но там не живет и перекрыл батареи. В таком случае его квартира нагревается от общих стен с другими. Он не имеет право перекрывать подачу тепловой энергии», - пояснил собеседник.

По его словам, собственник может регулировать подачу тепла в квартиру в определенных пределах, но полностью перекрывать не имеет права. В таком случае его сосед может обратиться с жалобой в управляющую компанию.