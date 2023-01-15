Госжилинспекция РТ объяснила рост обращений от жителей повышением качества работы

Количество обращений от жителей Татарстана в Госжилинспекцию РТ растет, однако во многом это связано с тем, что сейчас их рассматривают более подробно и отрабатывают, заявил глава ведомства Сергей Крайнов. За прошлый декабрь, по его словам, по правильности начисления платы в жилищную инспекции поступило 201 обращение, а за три рабочих январских дня – 89 обращений.

В прошлом году в инспекцию поступило более 15 тыс. обращений с 30 тыс. вопросов.

«Когда у нас в республике не очень сильно реагировали на обращения граждан, не принимали меры, обращений было мало. Сейчас количество обращений растет, потому что их рассматривают внимательно, – объяснил он в интервью телеканалу «Татарстан-24». – <…> В любом случае жалобы доходят до жилищно-коммунальной инспекции, и мы принимаем какие-то меры. Поэтому жители будут обращаться. Тематика жалоб будет меняться, но пока государство и мы будем принимать меры, обращения будут».

Много обращений поступает не напрямую, а через «Народный контроль» и «Открытую Казань», добавил он. на ответ в среднем уходит месяц. «Пока мы во всём не разберемся и не поймем, что начислено правильно, мы не сможем ответить собственнику. Эта проверка – особый вид проверок», – пояснил Крайнов и добавил, что если ответ будет просрочен хотя бы на один день, то прокуратура привлечет его к ответственности.