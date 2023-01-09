Госжилинспекция РТ: Каждая жалоба о начислениях за ЖКУ будет внимательно рассмотрена

Каждое обращение татарстанцев, связанное с ростом платежей за жилищно-коммунальные услуги, будет внимательно рассмотрено. Об этом заявил «Татар-информу» начальник Государственной жилищной инспекции республики Сергей Крайнов.

«На органы государственного жилищного надзора возложена функция контроля за правильностью начисления платы за жилищно-коммунальные услуги. По всем обращениям, которые поступают в наш адрес, даем разъяснения. Проводим проверку и даем ответ», – рассказал собеседник информагентства.

Крайнов уточнил, что для подготовки ответов на обращения граждан предусмотрено 30 дней. «Пока мы сделаем запросы, получим ответы. Мы получаем информацию от управляющей компании, от ресурсоснабжающей организации», – пояснил спикер.

По его словам, в случае неправильного начисления платежей управляющая компания будет привлечена к административной ответственности. Более того, сразу будет сделан перерасчет.

«Чтобы проверить правильность начисления платы по какой-то квартире, необходимо получить информацию от управляющей компании о количестве потребленного многоквартирным домом тепла за декабрь. Затем нужно посмотреть, как распределено тепло в плане начисления платы, всем ли собственникам. То есть нужна площадь многоквартирного дома, жилых и нежилых помещений, мест общего пользования, которые отапливаются», – подчеркнул начальник ГЖИ.

При этом он заверил, что нарушений, связанных именно с тарифами, практически не бывает. В основном они связаны с тем, что при распределении платы не учли какие-либо помещения. «Мы выявляем, даем предписание на устранение нарушений. Все это понимают и деньги возвращают», – отметил Крайнов.

Так, в прошлом году из-за неправильного начисления платы за ЖКУ собственникам были возвращены денежные средства более чем на 2 млн рублей.

Ранее на совещании в Доме Правительства Татарстана Президент республики Рустам Минниханов поручил проверить правильность начислений за жилищно-коммунальные услуги в платежках татарстанцев, о чем сообщал «Татар-информ».