Госжилинспекция Альметьевска на рейде выявила опасные крыши с сосульками

Фото: Чулпан Мосолова

Неочищенные от снега дворы, несбитые сосульки — с такими жалобами чаще всего обращаются жители Альметьевска зимой в Государственную жилищную инспекцию.

Перед Новым годом Госжилинспекция уже вынесла 11 обслуживающим организациям города штрафы за неисполнение обязательств. Сегодняшнее утро ее сотрудники начали с осмотра дворов, на которые поступали жалобы.

«В конце декабря мы выдавали предупреждения всем управляющим компаниям и ТСЖ. А закончилось тем, что под Новый год не успевшим исполнить рекомендации инспекторов пришли подарки в виде штрафов. Таких организаций было 11, — отметила начальник Альметьевской межрайонной жилинспекции Лилия Бикчантаева. — Много поступает к нам жалоб, горожане у нас активные. Мы выезжаем по адресам, проверяем, выдаем предписания. Конечно, они их выполняют. Но это же точечно, а надо организованно все дома убирать, а не только у тех, кто жалуется».

Дом №43 на улице Ленина стал первой точкой в маршруте рейда специалистов Госжилинспекции. С края крыши здания, которое находится в зоне ответственности управляющей компании «ЖЭУ-3», свисали сосульки.

Фото: Чулпан Мосолова

Бездействие обслуживающих организаций регулярно попадает в поле зрения городской прокуратуры. За прошедший год сотрудники ведомства выявили в общей сложности 129 нарушений.

«Во всех случаях прокуратура разбирается. Если заявленные нарушения не устраняются, то принимаются меры прокурорского реагирования», — отметил заместитель Альметьевского городского прокурора Ильнур Габдурахманов.

По данным инспекторов, больше всего обращений поступает от жителей центральной части города. Не стали исключениями дома и дворы на улицах Ленина и Джалиля, которые расположены неподалеку от первой точки.

В прошлом году по весне отсюда пришло сразу несколько сообщений от альметьевцев. В обоих случаях ЧП чуть не закончилось трагедией. «Телефон вылетел из рук, я почувствовал боль. Увидел, что на земле лежит кусок льда и осколки», — рассказал потерпевший.

В одном случае управляющая компания полностью возместила ущерб.

Своей спецтехники у большинства обслуживающих организаций нет. В таком случае они заказывают подъемники у других организаций.

Самую большую опасность представляют дома со скатными крышами. В Альметьевске их 389, и большая часть из них находится в центральной его части.

Специалисты отмечают, что зима в этом году переменчивая на погоду и уже готовит оттепель. Первый теплый день с дневной температурой −6 градусов, по прогнозам синоптиков, наступит уже завтра.