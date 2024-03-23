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Госжилфонд Татарстана завершил строительство 12-квартирного дома в Аксубаево
В Аксубаево завершилось строительство 12-квартирного дома по улице Толстого. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Госжилфонд при Раисе РТ.
В настоящее время в здании устраняют замечания, которые были выявлены во время проверки.
В Госжилфонде напомнили, что возведение таких домов соответствует главной задаче национального проекта «Жилье и городская среда», позволяя обеспечить население доступным и комфортным жильем.
Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.
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