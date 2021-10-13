Госжилфонд заселяет в Нижнекамске третий в 2021 году соципотечный дом

14 октября в 49-м микрорайоне Нижнекамска состоится заселение 169-квартирного соципотечного дома по адрес: улица Фикрята Табеева, 35А. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

Новоселье сыграют работники группы компании «Татнефть» и бюджетных организаций, молодые семьи района. Дом состоит из десяти этажей, в нем четыре подъезда, общая жилая площадь квартир составляет 10,7 тыс. квадратных метров. В доме 88 двухкомнатных и 81 трехкомнатная квартиры.

Все квартиры сдаются в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, газовыми плитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, газа и электроэнергии, регуляторами тепла.

Дом №49 станет третьим в этом году объектом, в который заедут участники жилищных программ в Нижнекамске. Но на этом череда новоселий в городе не завершится. На данный момент в трех микрорайонах Нижнекамска в различной степени технической готовности находятся еще четыре объекта на 539 квартир. Их планируется сдать в эксплуатацию в 2021-2022 годах.