В Тетюшах пройдет заселение 4-квартирного дома для детей-сирот

27 октября в Тетюшах заселят новый 4-квартирный жилой дом, сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ. В новостройку въедут четверо татарстанских детей-сирот. Старт мероприятия запланирован на 11.00.

Общая площадь дома, расположенного на ул. В. Фигнер, 18, составляет 128,3 кв. м, при этом метраж каждой квартиры — немногим более 32 квадратов. Все помещения полностью готовы для проживания: в них установлены газовые плиты и сантехника, пожарные извещатели и приборы учета, а также двухконтурные отопительные котлы.

Напомним, в соответствии с поручением Президента Татарстана Рустама Минниханова в 2021 году бесплатное жилье должны получить 636 детей-сирот.

Ожидается, что всего в 2021 году Госжилфонд построит в республике 161 дом на 280 тыс. кв. м. Решить жилищный вопрос благодаря новостройкам смогут 5159 семей.