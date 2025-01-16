Госжилфонд за 2024 год обеспечил жильем более 200 врачей Татарстана

Госжилфонд в прошлом году обеспечил жильем 233 медработника республики.

Все они получили новые квартиры в чистовой отделке в городах и районах Татарстана.

Ежегодно 125 медработникам в республике оказывается грантовая поддержка от Правительства РТ на улучшение жилищных условий. Размер каждого гранта составляет 800 тысяч рублей.

За десять лет свои жилищные условия с помощью программы улучшили 1 104 медработника.

Важную роль в решении жилищного вопроса медицинских работников играет программа социальной ипотеки, которая реализуется Госжилфондом при Раисе РТ.

За 30 лет своей деятельности Госжилфонд смог обеспечить благоустроенным жильем 12 тысяч работников здравоохранения Татарстана.

Обеспечение доступным и комфортным жильем на льготных условиях позволило привлечь в поликлиники и больницы республики больше квалифицированных медицинских кадров.

Решение кадровых проблем в организациях системы здравоохранения – одна из главных задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который стартовал 1 января 2025 года.