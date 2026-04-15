Госжилфонд выполнил годовой план по вводу жилья на 38,3%

Приоритетной задачей в сфере жилищного строительства является обеспечение доступности жилья. Об этом сообщил Премьер-министр РТ Алексей Песошин, выступая сегодня на двадцатом заседании Госсовета РТ.

Действенным инструментом в обеспечении татарстанцев благоустроенным льготным жильем является программа социальной ипотеки от Госжилфонда при Раисе РТ.

В 2026 году Госжилфонд планирует предоставить в рамках программы жилье 3 123 татарстанским семьям. Для этого в городах и районах Татарстана будет построено 108 домов общей площадью 150,6 тыс. кв.м.

На сегодняшний день план по вводу жилья выполнен Госжилфондом на 38,3 %, введено в эксплуатацию 10 домов на 1 119 квартир общей площадью 57,7 тыс. кв.м.

Программа социальной ипотеки реализуется в Татарстане с 2005 года, не имеет аналогов в России и позволяет выполнить одну из главных задач национального проекта «Инфраструктура для жизни» – улучшение жилищных условий наших граждан.

За 21 год функционирования программы соципотеки за счет инвестиций Госжилфонда введено в эксплуатацию более 8,5 млн кв. м жилья, свыше 138 тыс. татарстанских семей переехали в новые квартиры.

Жилье новоселы получили в чистовой отделке и на льготных условиях, которые остались неизменными с 2005 года: ставка 7% годовых, срок рассрочки до 28,5 лет и первоначальный взнос от 10% от стоимости квартиры. При этом, стоимость жилья в соципотечных домах в настоящий момент ниже рыночной на 30 %.

Семьям, у которых после постановки на учет в программу рождается ребенок, выделяется безвозмездная компенсация в размере 200 тыс. рублей.