Госжилфонд в 2023 году обеспечил жильем 181 медработника Татарстана

В Татарстане в прошлом году по программе социальной ипотеки квартиры в чистовой отделке получил 181 медицинский работник. Такие данные приводит Госжилфонд республики.

Всего за 29 лет своей работы Госжилфонд обеспечил благоустроенным жильем 11866 работников здравоохранения Татарстана. Ежегодно 125 медработникам в республике оказывается грантовая поддержка от Правительства РТ на улучшение жилищных условий. Размер каждого гранта на данный момент составляет 800 тыс. рублей. Программа реализуется с 2014 года, полученные средства медработники могут использовать в качестве первоначального взноса на приобретение квартир в домах от Госжилфонда. За девять лет с помощью программы жилищные условия улучшили 1002 медработника.

Решение жилищного вопроса является одним из ключевых в закреплении медицинских кадров на местах, отметил Президент России Владимир Путин. Это позволяет выполнить одну из главных задач национального проекта «Здравоохранение» — обеспечение медорганизаций квалифицированными кадрами. Нацпроект стартовал в 2019 году по инициативе главы государства.