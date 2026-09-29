Госжилфонд улучшил жилищные условия почти 19 тысячам работников образования РТ

Государственный жилищный фонд при Раисе Республики Татарстан за 21 год реализации программы социальной ипотеки обеспечил льготным жильем более 139 тысяч семей Татарстана, в том числе 18 857 педагогов.

В ежегодном послании Госсовету РТ, оглашенном накануне, Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что ключевая роль в системе образования республики отводится педагогам. По его словам, задача – создание благоприятных условий для их деятельности и в целом повышение престижа профессии учителя. В республике принят комплекс решений в этом направлении, в том числе надбавка молодым специалистам, гранты и жилищный сертификат.

Педагогические работники Казани по решению Минниханова имеют преимущество при выборе квартир в микрорайоне «Гаилә». Здесь в настоящее время достроены и готовятся к заселению два дома на 637 квартир, по соседству возводятся еще два дома на 645 квартир.

Условия социальной ипотеки остались неизменными с 2005 года. Она выдается Госжилфондом сроком до 28,5 лет под 7% годовых. При рождении или усыновлении ребенка после постановки на учет в программу полагается безвозмездная компенсация в счет погашения задолженности в размере 200 тысяч рублей на каждого ребенка.

Квартиры участники программы получают с ремонтом по принципу «заезжай и живи»: в них уже установлена необходимая сантехника, счетчики и датчики. Дополнительным преимуществом социальной ипотеки является первоначальный взнос от 10% стоимости квартиры, а также цена квадратного метра – она значительно ниже рыночной.

Обеспечение педагогов жильем позволило выполнить одну из главных задач национального проекта «Инфраструктура для жизни» – повышение обеспеченности жильем граждан.