Госжилфонд Татарстана будет координировать комплексное развитие территории в республике

Правительство Татарстана уполномочило Государственный жилищный фонд при Президенте республики на реализацию решений о комплексном развитии территории региона, говорится в постановлении Кабмина.

Фонду рекомендовано в течение 30 дней совместно с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана разработать регламент взаимодействия лиц, участвующих в реализации проектов комплексного развития территорий в Республике Татарстан.

Единый механизм комплексного развития территории установлен федеральным законом, принятым в конце прошлого года, «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий». Он направлен на совершенствование института комплексного развития территорий, механизмов расселения аварийного жилья и жилья, подлежащего сносу или реконструкции на основании адресных программ.

Предполагается, что механизм комплексного развития территории будет способствовать обновлению жилой застройки городов, созданию комфортной городской среды, улучшению жилищных условий граждан.

Комплексное развитие территорий­ – один из механизмов достижения национальных целей развития Российской Федерации, определенных указом Президента Российской Федерации «О национальных целях развития России до 2030 года».