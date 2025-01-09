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Госжилфонд РТ сообщил о росте ежемесячного платежа по соципотеке
С 1 января в Татарстане изменился обязательный ежемесячный платеж для накопления первоначального взноса в рамках программы соципотеки. Теперь он составляет 11,99 тысячи рублей. Об изменениях проинформировал Госжилфонд при Раисе республики.
В сообщении уточняется, что можно использовать в качестве первоначального взноса субсидию, которая предоставляется при рождении либо усыновлении ребенка после постановки семьи на учет в программе. Размер такой выплаты составляет 200 тысяч рублей.
Госжилфонд РТ напомнил, что наличие такой выплаты не освобождает участников от необходимости платить ежемесячные минимальные платежи.
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