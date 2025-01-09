Госжилфонд РТ сообщил о росте ежемесячного платежа по соципотеке

С 1 января в Татарстане изменился обязательный ежемесячный платеж для накопления первоначального взноса в рамках программы соципотеки. Теперь он составляет 11,99 тысячи рублей. Об изменениях проинформировал Госжилфонд при Раисе республики.

В сообщении уточняется, что можно использовать в качестве первоначального взноса субсидию, которая предоставляется при рождении либо усыновлении ребенка после постановки семьи на учет в программе. Размер такой выплаты составляет 200 тысяч рублей.

Госжилфонд РТ напомнил, что наличие такой выплаты не освобождает участников от необходимости платить ежемесячные минимальные платежи.