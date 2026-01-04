Госжилфонд РТ продолжает обеспечивать жильем работников ОПК Татарстана

Государственный жилищный фонд Республики Татарстан продолжает обеспечивать жильем сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске и Менделеевске. Все квартиры сдаются с чистовой отделкой и полностью готовы для проживания.

С 2023 года по инициативе Раиса Татарстана ведомство оказывает системную поддержку предприятиям ОПК республики. В 2025 году в Набережных Челнах работникам «КАМАЗа» было предоставлено 665 квартир в четырех многоквартирных домах. В ближайшее время планируется заселение двух арендных домов (на 179 квартир каждый) в 78-м микрорайоне города. В целом для привлечения специалистов «КАМАЗа» будет передано 1 023 квартиры.

«Это очень хорошая поддержка. <…> Благодарю строителей, Государственный жилищный фонд и "КАМАЗ". Уверен, это решение даст импульс для привлечения на производство квалифицированных кадров. Наш автогигант – стратегическое предприятие не только для республики, но и страны в целом», – подчеркивал ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов на торжественном заселении одного из арендных домов.

В Зеленодольске работникам ОПК будет предоставлено более 160 квартир. В Менделеевске за счет инвестиций Госжилфонда строится дом на 60 квартир для сотрудников «Аммоний-2».

По итогам 2025 года Госжилфонд Татарстана сдал в эксплуатацию 162 тыс. кв. м жилья, что позволило обеспечить новым и комфортным жильем 3 269 семей.