С начала 2026 года Госжилфонд обеспечил жильем 253 молодые семьи. За время действия программы, инициированной Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, квартиры получили 3356 молодых семей республики.

Программа стартовала в июле 2020 года. За шесть лет реализации льготной социальной ипотеки для молодых семей жилье получили 3356 молодых пар Татарстана. С начала 2026 года улучшили жилищные условия 253 семьи, в том числе в Казани – 214, в Нижнекамске – 21, в Зеленодольске – 12, а также по одной семье в Аксубаевском, Верхнеуслонском, Елабужском, Камско-Устьинском, Лениногорском и Черемшанском районах. Это позволило выполнить одну из задач национального проекта «Семья» – поддержку семей в улучшении жилищных условий.

Анонсируя запуск программы в июле 2020 года, Раис Татарстана отметил, что отсутствие собственного жилья остается одной из самых острых проблем молодежи.

Также по данной инициативе семья Уразаевых из Казани получила ключи от двухкомнатной квартиры в ЖК «80 лет Победы» буквально в конце августа 2026 года.

«Мы очень рассчитываем, что эта мера будет способствовать улучшению и демографической ситуации, и закреплению молодых специалистов в городах и районах республики», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Программа наиболее популярна среди жителей крупных городов. Лидером является Казань: за шесть лет квартиры в чистовой отделке в новостройках здесь получили 2254 семьи. В Набережных Челнах Госжилфонд обеспечил жильем 447 семей, в Нижнекамске – 303.