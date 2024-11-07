Госжилфонд РТ обеспечил новым жильем 27 семей Высокогорского района

Фото: Госжилфонд при Раисе РТ

Сегодня в поселке Бирюлинского зверосовхоза Высокогорского района состоялась церемония заселения 27-квартирного жилого дома по адресу: улица Кольцевая, 12. Об этом сообщили в пресс-службе Госжилфонда при Раисе РТ

В новостройке, возведенной за счет инвестиций Госжилфонда, будут проживать работники бюджетной сферы, молодые семьи, дети-сироты и участники программы «Социальная ипотека на селе». Это позволит выполнить одну из главных задач национального проекта «Жилье и городская среда» — обеспечение доступным и комфортным жильем наших граждан.

В доме три подъезда и три жилых этажа. Все квартиры в нем полностью готовы для проживания, оборудованы сантехникой, двухконтурными котлами индивидуального отопления, газовыми плитами, газоанализаторами, счетчиками учета воды, газа и электроэнергии.

В ближайшее время справит новоселье здесь и семья Разетдиновых. Ключи от двухкомнатной квартиры Ильнур, Лейсан и их четверо детей получили в рамках республиканской программы социальной ипотеки для молодых семей.

«Нашу радость не передать словами. Квартира большая, светлая и с хорошим ремонтом. Нам она очень понравилась. Большое спасибо Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову и Госжилфонду за предоставленную возможность приобрести квартиры в новом доме в родном нашем поселке», – делится впечатлениями Ильнур Разетдинов.

Инвестиционный план Госжилфонда на 2024 год предполагает строительство в городах и районах Татарстана 56 домов на 3299 квартир общей площадью 161,7 тыс. кв.м. На сегодня он выполнен на 78 %.