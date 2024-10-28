Госжилфонд при Раисе РТ выделил два дома на 814 квартир для гостей саммита БРИКС

В казанском микрорайоне М-14 для размещения гостей саммита БРИКС были подготовлены два жилых дома на 814 квартир. Об этом сообщили в Госжилфонде при Раисе РТ.

«В дни саммита в них проживали 852 человека со всех уголков России, а также Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Китая, Японии, Италии, Индии, Ирана, Иордании и Республики Чад. В их числе – волонтеры, журналисты, представители организаторов и различный персонал», – рассказали в ведомстве.

Для гостей были созданы все условия для комфортной работы и спокойного отдыха. В частности, предоставленные гостям квартиры были оснащены мебелью и техникой, посудой и средствами личной гигиены.

Строительство домов велось в кратчайшие сроки. Буквально за 11 месяцев был построен 654-квартирный дом по улице Братьев Батталовых, 27, а затем в нем была проведена отделка. Строительство, отделка и меблировка 160-квартирного дома по улице Братьев Батталовых, 27, корп. 2 заняли чуть более года.