Госжилфонд обеспечит льготным жильем 680 семей из Набережных Челнов

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680 семей из Набережных Челнов будут обеспечены льготным жильем за счет инвестиций Госжилфонда при Раисе РТ. Четыре 170-квартирных дома строятся в 69-м микрорайоне города, сообщает пресс-служба ГЖФ РТ.

В настоящее время техническая готовность зданий составляет от 70,5 до 96,6%. Ожидается, что они будут завершены до конца 2024 года. Все квартиры в них будут сдаваться в чистовой отделке: с сантехникой, плитами, датчиками учета воды, пожарной сигнализации, регуляторами тепла, а также автоматической системой удаленного считавания данных.

В Госжилфонде РТ напомнили, что за семь лет в соципотечные дома в Набережных Челнах заселились свыше 3 тысяч семей. В 2023 году в городе был сдан 63-й микрорайон, состоящий из соципотеченого жилья — 13 многоэтажных домов. Для обеспечения микрорайона инженерными коммуникациями на средства Госжилфонда были проложены сети водо- и теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения.

В план на 2024 год включено строительство 56 домов в населенных пунктах Татарстана, рассчитанных на 3299 квартир. Общая площадь жилья составляет 161,7 тыс. квадратных метров.

Напомним, что строительство льготного жилья соответствует главной цели национального проекта «Жилье и городская среда» — обеспечению населения доступной и комфортной жилплощадью. Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.