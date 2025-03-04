Госжилфонд обеспечит льготным жильем 577 семей Зеленодольского района РТ

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В 2025 году в Зеленодольске за счет инвестиций Госжилфонда планируется построить четыре многоквартирных дома. Свои жилищные условия в них смогут улучшить 577 семей. В их числе работники бюджетной сферы, сотрудники предприятий, инвестирующих в реализацию программы соципотеки, молодые семьи, дети-сироты и участники других жилищных программ Госжилфонда.

Как сообщает пресс-служба Госжилфонда, такие меры поддержки позволят выполнить одну из главных задач национального проекта «Инфраструктура для жизни» – повысить обеспеченность жильем наших граждан.

80-квартирный дом от Госжилфонда на улице Паратской-Рогачева уже достроен и сейчас получает разрешительные документы на ввод. В ближайшее время будут завершены строительные работы в соседнем 161-квартирном доме.

Техническая готовность двух 168-квартирных домов на улице Сайдашева в микрорайоне «Мирный» Зеленодольска варьируется от 45,5% до 48%. В домах монтируют инженерные сети, устанавливают балконные двери, окна, а также ведутся фасадные работы. Дома планируется достроить во второй половине нынешнего года.

Все квартиры в новостройках будут сдаваться в чистовой отделке. Квартиры оборудуют сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла.

Инвестиционный план Госжилфонда на текущий год предполагает строительство в Татарстане 35 домов на 3274 квартиры общей площадью 161,7 тыс. кв. м.