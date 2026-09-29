Государственный жилищный фонд при Раисе Республики Татарстан за 31 год своей деятельности обеспечил благоустроенным жильем 12 191 семью врачей Татарстана.

В Послании Раиса РТ Рустама Минниханова Госсовету республики, оглашенном накануне, была отмечена необходимость решения кадрового вопроса сферы здравоохранения. Глава республики подчеркнул, что в Татарстане реализуется комплекс программ поддержки, среди них социальная ипотека и гранты Правительства РТ на улучшение жилищных условий врачей.

Только с начала 2026 года в республике квартиры в чистовой отделке в соципотечных домах получили 214 медработников. В их числе 36 врачей-грантополучателей, воспользовавшихся грантовой поддержкой от Правительства РТ на улучшение жилищных условий. Ежегодно ее получают 125 медработников Татарстана. Размер каждого гранта на данный момент составляет 800 тысяч рублей. Программа реализуется с 2014 года, а полученные в ее рамках средства медработники могут использовать в качестве первоначального взноса на приобретение квартир в домах от Госжилфонда. За 12 лет свои жилищные условия с помощью программы улучшили 1 203 медработника.

Обеспечение доступным и комфортным жильем на льготных условиях позволило привлечь в поликлиники и больницы республики больше квалифицированных медицинских кадров. Решение кадровых проблем в организациях системы здравоохранения – одна из главных задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».