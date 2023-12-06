Госжилфонд назвал стоимость соципотечных квартир с готовой кухней, цена вдвое ниже рынка

Один из пяти домов, который в этом году Госжилфонд РТ сдает в эксплуатацию в Казани, будет передан жильцам с установленным кухонным гарнитуром, встроенной техникой и улучшенным ремонтом. С учетом этих опций стоимость квартиры подорожает примерно на 300-400 тыс. рублей в зависимости от площади квартиры, сообщили в ведомстве.

В 10-этажной новостройке размещены 72 квартиры: 36 – двухкомнатных и столько же трехкомнатных. Общая площадь квартир составляет 5,3 тыс. кв.м. Квартиры будут переданы жильцам с уже установленной кухней и встроенной техникой – посудомоечной машиной, вытяжкой, двухкамерным холодильником, электрическими варочной поверхностью и духовым шкафом.

В санузлах квартир стены будут не покрашены краской, а облицованы керамической плиткой.

Данные квартиры будут доступны для выбора казанским семьям, участвующим в жилищных программах Госжилфонда.

В пресс-службе Госжилфонда РТ сообщили, что стоимость квадратного метра соципотечного жилья без кухонного гарнитура, техники и ремонта в санузлах составляет 88 тыс. рублей. С учетом дополнительных опций ожидается, что стоимость квартиры подорожает примерно на 300-400 тыс. с учетом площади квартиры. «Окончательный цены пока нет, но предполагается, что это будет цена в диапазоне 92-95 тысяч рублей за квадратный метр», – сообщили в ведомстве. Отметим, средняя стоимость квадратного метра жилья в Казани составляет более 190 тыс. рублей.

Дом спроектирован с учетом современных урбанистических требований – это и комфортные места общего пользования, дворы без машин, зоны отдыха по возрастным предпочтениям, есть все как для спокойного отдыха, так и шумных игр. Все квартиры в доме оборудованы датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных. Применение данных подходов позволит выполнить одну из главных задач национального проекта «Жилье и городская среда» — обеспечение доступным и комфортным жильем граждан. Нацпроект, инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным, стартовал в 2019 году.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов неоднократно подчеркивал, что «самое главное — в начале жизненного пути, при формировании семьи, надо дать возможность человеку как-то свой угол создать».

Фото: Госжилфонд РТ