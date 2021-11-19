Госжилфонд напомнил бюджетникам Набережных Челнов о приоритетах при розыгрыше квартир

Государственный жилищный фонд при Президенте РТ разъяснил участникам социальной ипотеки в Набережных Челнах, кто имеет приоритетное право выигрыша квартиры. Соответствующий комментарий появился в официальном аккаунте ГЖФ в Instagram под постом о доме 63/16.

Представители Госжилфонда пояснили челнинцам, что молодые семьи имеют приоритетное право выигрыша квартиры в год постановки на учет. В конкурсе сначала участвуют те, кто должен получить жилье в текущем году. И только после этого к розыгрышу допускаются очередники последующих лет, то есть категории 4.22, 4.23 или 4.24.

Сегодня несколько участников соципотеки написали комментарии о том, что стоят в очереди на получение квартиры уже несколько лет, но получить ее не могут, так как новое жилье достается молодым семьям.

Представители компании посоветовали горожанам, у которых есть замечания или предложения по розыгрышу жилья, обратиться в интернет-приемную ГЖФ.