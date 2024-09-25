Госжилфонд достроил в Набережных Челнах новый соципотечный дом

Благодаря инвестициям Госжилфонда при Раисе РТ в Набережных Челнах продолжается строительство нового соципотечного микрорайона. Улучшить в нем свои жилищные условия смогут 680 семей города. Это позволит выполнить одну из главных задач национального проекта «Жилье и городская среда» — обеспечение доступным и комфортным жильем наших граждан.

Как сообщает пресс-служба выше названного фонда, всего в микрорайоне будет четыре 170-квартирных дома. Общая площадь квартир в каждом из них составит 8,3 тыс. кв. м. Все они будут сдаваться в чистовой отделке. Квартиры оборудуют сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.

В новостройке № 69-17 строительные работы уже завершены и ведется комплексная проверка Госстройнадзора РТ. Строительство трех остальных домов № 69-18, 69-19 и 69-22 также планируется закончить в 2024 году. Сейчас их техническая готовность составляет 91,4 %, 74,5 % и 81 % соответственно.

Напомним, в прошлом году Госжилфонд завершил в Набережных Челнах строительство соципотечного 63-го микрорайона. Его застройка началась в 2017 году, всего за это время было возведено 13 многоэтажных домов, новоселье в которых справили более 3 тысяч семей. Для обеспечения домов микрорайона инженерными коммуникациями Госжилфонд за счет собственных средств прокладывал сети водо-и-теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения.

Инвестиционный план Госжилфонда на текущий год предполагает строительство в Татарстане 56 домов на 3299 квартир общей площадью 161,7 тыс. кв. м.