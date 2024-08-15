Госзаказнику «Чулпан» в Татарстане присвоили имя Анатолия Пухачева

Государственный природный заказник регионального значения ландшафтного профиля «Чулпан» будет носить имя заслуженного агронома ТАССР, лауреата госпремии РТ Анатолия Пухачева. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

«... впредь именовать его „государственный природный заказник регионального значения ландшафтного профиля „Чулпан“ имени А.П.Пухачева“», — говорится в документе.

Особо охраняемая природная территория была образована в 1999 году для сохранения агроландшафта и мелиоративного комплекса в качестве эталонной модели ведения эрозионно устойчивой и экологически сбалансированной системы земледелия в зоне водной эрозии. Она расположена в Высокогорском районе Татарстана.

Площадь территории составляет 6 054,4 гектара.

Анатолий Пухачев многие годы занимался проблемой защиты почв от эрозии и восстановлением деградированных почв и агроландшафтов. Он является одним из создателей системы, введенной в хозяйстве «Чулпан», которое затем было включено в состав природно-заповедного фонда Татарстана. Под его руководством здесь была внедрена уникальная система земледелия.

Ученого не стало в январе 2023 года. Ему было 82 года.