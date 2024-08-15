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Госзаказнику «Чулпан» в Татарстане присвоили имя Анатолия Пухачева
Государственный природный заказник регионального значения ландшафтного профиля «Чулпан» будет носить имя заслуженного агронома ТАССР, лауреата госпремии РТ Анатолия Пухачева. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.
«... впредь именовать его „государственный природный заказник регионального значения ландшафтного профиля „Чулпан“ имени А.П.Пухачева“», — говорится в документе.
Особо охраняемая природная территория была образована в 1999 году для сохранения агроландшафта и мелиоративного комплекса в качестве эталонной модели ведения эрозионно устойчивой и экологически сбалансированной системы земледелия в зоне водной эрозии. Она расположена в Высокогорском районе Татарстана.
Площадь территории составляет 6 054,4 гектара.
Анатолий Пухачев многие годы занимался проблемой защиты почв от эрозии и восстановлением деградированных почв и агроландшафтов. Он является одним из создателей системы, введенной в хозяйстве «Чулпан», которое затем было включено в состав природно-заповедного фонда Татарстана. Под его руководством здесь была внедрена уникальная система земледелия.
Ученого не стало в январе 2023 года. Ему было 82 года.
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