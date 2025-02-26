Госзаказчики Татарстана заключили контракты на 15,9 млрд рублей с начала года

За январь-февраль текущего года региональные и муниципальные заказчики заключили 13 тыс. контрактов на сумму 15,9 млрд рублей. Об этом сообщили на еженедельном совещании в Государственном комитете РТ по закупкам.

Самый крупный контракт по итогам двух месяцев заключен управлением капитального строительства и реконструкции Исполнительного комитета города Казани на проведение работ по строительству спортивного комплекса с инженерными сетями в жилом массиве Мирный. Стоимость работ составит более 891 млн рублей. Срок исполнения — до 31 декабря 2025 года.

«В целом на госзаказе за 2 месяца в Татарстане при заключении контрактов сэкономили более 687 млн рублей. Рациональное использование и экономия бюджетных средств имеют особенно важное значение. При этом сокращение расходов никак не должно отражаться на качестве работы», – сообщил глава ведомства Марат Зиатдинов.

В целях повышения профессионального уровня заказчиков и поставщиков госкомитет проведет зональный семинар в Чистопольском муниципальном районе. Образовательное мероприятие запланировано на 11 марта.