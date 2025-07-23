Госюрбюро Татарстана оказало помощь жителям 12 районов республики

Изображение: пресс-служба Минюста РТ

Жители 12 районов Татарстана получили помощь от Государственного юридического бюро РТ. Об этом сообщает пресс-служба Минюста республики.

Госюрбюро РТ активно работает на территории Татарстана, регулярно организуя выездные приемы в отдаленные районы. Только за первые шесть месяцев текущего года проведено 12 выездов. До конца года запланировано посещение еще более десяти населённых пунктов республики.

Государственное юридическое бюро РТ приступило к работе в конце 2022 года. Бюро располагается в комплексе «Квартал юстиции», в церемонии открытия которого приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр юстиции России Константин Чуйченко.

Раис РТ убежден, что у Татарстана прекрасная юридическая школа с большой историей и богатыми традициями: «Это очень важный проект, цель которого Госюрбюро сделать юридическую службу доступной, чтобы люди могли получить всю необходимую поддержку», – отмечал он.

Выездные приемы проводятся совместно с участниками госсистемы бесплатной юридической помощи. Руководитель Государственного юридического бюро РТ Марс Фаткулин уверен, что территориальная удаленность не должна препятствовать доступу граждан к квалифицированной юридической поддержке. Участники системы объединяют усилия, чтобы повысить эффективность оказания правовых услуг и охватить наиболее уязвимые категории населения.

«Подобные мероприятия позволяют нам оперативно, квалифицировано и системно помогать людям решать их правовые проблемы», – пояснил Фаткулин.

Самыми распространенными вопросами, интересующими жителей Татарстана, являются земельные споры, жилищная сфера, защита прав потребителей, социальное обеспечение и трудовые отношения. Каждому обратившемуся подробно разъясняется алгоритм дальнейших действий для защиты своих прав, подчеркнули в Министерстве юстиции РТ.