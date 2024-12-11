Госюрбюро РТ: Треть обратившихся за правовой помощью – участники СВО и их семьи

Треть обратившихся за правовой помощью в Госюрбюро РТ – участники СВО и члены их семей. Об этом сообщил руководитель учреждения Марс Фаткуллин на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

«За 11 месяцев этого года к нам обратились более 2,2 тыс. граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь. В прошлом году бесплатную юрпомощь получили свыше 1,9 тыс. человек. То есть уже произошло увеличение количества лиц, которым оказана юридическая помощь», – добавил он.

Фаткуллин отметил, что Госюрбюро оказывает помощь малоимущим, инвалидам первой и второй группы, пострадавшим от политических репрессий и ЧС, ветеранам и Героям труда, мобилизованным и членам их семей.

По его словам, по соглашению о сотрудничестве с фондом «Защитники Отечества» за январь – ноябрь проведено 35 приемов граждан, в ходе которых обратилось 240 человек: родители мобилизованных, контрактников. Всем правовую помощь оказали, уточнил спикер.

Зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов предложил подготовить изменения в законодательство об оказании бесплатной юридической помощи.

«Нужно проанализировать и подготовить предложения руководству республики в части развития этой системы. Даже по СВО мы сейчас ориентируемся на семьи и на участников, но завтра эти участники станут ветеранами. И вопросов у них будет еще больше. И мы должны быть заранее готовы», – заявил он.

Кроме того, на заседании депутаты рассмотрели вопрос об избрании мирового судьи и вопрос о возложении исполнения обязанностей мирового судьи. Кандидатуры представил председатель Верховного суда РТ Азат Гильмутдинов.

Комитет рекомендовал избрать мировым судьей Татарстана сроком на три года Гульназ Кашапову (судебный участок №4 по Лениногорскому району) и возложить исполнение обязанностей мирового судьи судебного участка №1 по Арскому району на судью, находящуюся в отставке, Гульназ Валееву.

Депутаты также согласовали кандидатуры Амира Вальщикова и Олега Макарова для избрания членами квалификационной комиссии Адвокатской палаты РТ – представителями Госсовета Татарстана.