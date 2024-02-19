Госюрбюро РТ помогло инвалиду-пенсионеру в возврате крупной суммы денег

Фото: Минюст РТ

Государственное юридическое бюро Татарстана помогло инвалиду 2 группы подать в суд иск о возврате денежных средств. Пару лет назад знакомая пенсионера под расписку одолжила у него 50 000 рублей на четыре месяца, а после перестала выходить на связь. Суд официально признал женщину должником и обязал выплатить занятую сумму с процентами. Об этом сообщила пресс-служба Минюста РТ.

«Мы изучили документы и подготовили исковое заявление в суд о взыскании с ответчика суммы долга процентов за пользование денежными средствами, а также компенсации морального вреда. В феврале 2024 года суд вынес решение об удовлетворении требований заявителя», - рассказал главный специалист Госюрбюро РТ Марат Шарафетдинов.

Он напомнил, что по статье 811 Гражданского кодекса заемщик, не вернувший долг под расписку в установленный срок, обязан вернуть всю сумму с процентами.

Напомним, одной из целей национального проекта «Демография» является сохранение населения, здоровье и благополучие людей. В рамках этого проекта по линии сохранения благополучия людей Министерством юстиции РТ через госпрограмму «Развитие юстиции в Республике Татарстан» оказывает бесплатную юридическую помощь гражданам. Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по решению Президента РФ Владимира Путина.