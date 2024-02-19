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Госюрбюро РТ помогло инвалиду-пенсионеру в возврате крупной суммы денег
Государственное юридическое бюро Татарстана помогло инвалиду 2 группы подать в суд иск о возврате денежных средств. Пару лет назад знакомая пенсионера под расписку одолжила у него 50 000 рублей на четыре месяца, а после перестала выходить на связь. Суд официально признал женщину должником и обязал выплатить занятую сумму с процентами. Об этом сообщила пресс-служба Минюста РТ.
«Мы изучили документы и подготовили исковое заявление в суд о взыскании с ответчика суммы долга процентов за пользование денежными средствами, а также компенсации морального вреда. В феврале 2024 года суд вынес решение об удовлетворении требований заявителя», - рассказал главный специалист Госюрбюро РТ Марат Шарафетдинов.
Он напомнил, что по статье 811 Гражданского кодекса заемщик, не вернувший долг под расписку в установленный срок, обязан вернуть всю сумму с процентами.
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