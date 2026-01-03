Госюрбюро РТ оказало выездную правовую помощь более чем 140 жителям отдаленных районов
Специалисты Государственного юридического бюро Татарстана за 2025 год проконсультировали свыше 140 жителей отдаленных территорий республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции РТ.
Для оказания квалифицированной поддержки юристы совершили 20 выездов в различные муниципалитеты, включая Алькеевский, Алексеевский, Аксубаевский и Кукморский районы. Работа велась в соответствии с государственной программой развития юстиции в Татарстане, направленной на повышение доступности услуг для льготных категорий граждан.
В ведомстве подчеркнули, что ключевая задача Госюрбюро – обеспечить правовую защиту всех жителей вне зависимости от их географического положения, особенно социально уязвимых граждан, живущих вдали от административных центров. Основной аудиторией выездных приемов стали военнослужащие и их семьи, инвалиды первой и второй групп, а также многодетные родители.
Юристы помогали заявителям решать вопросы, связанные с земельным и жилищным законодательством, вступлением в наследство, оформлением недвижимости на детей и взысканием алиментов. Также значительная часть обращений касалась получения единовременных выплат участниками специальной военной операции. Практика выездных консультаций продолжится и в 2026 году.