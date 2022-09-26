Государственный камерный хор Татарстана подружит песни разных народов мира

Государственный камерный хор Республики Татарстан под управлением народной артистки РТ Миляуши Таминдаровой отправится в гастрольный тур по городам региона с новой программой «Дружба народов». Проект стал возможен благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Программа — это яркое музыкальное представление, где друг с другом соседствуют песни разных народов мира. Номера будут представлять собой своеобразные попурри. Специально для гастролей были сшиты национальные костюмы от специализирующегося на пошиве национальной одежды салона «Эбиволь».

«В программе будет представлен не просто калейдоскоп разнообразных песен, все они будут так или иначе взаимосвязаны. В музыкальном пространстве мы бы хотели создать идеальный мир, где армянская песня соседствует с азербайджанской, а татарская с украинской», — рассказала о концепции Миляуша Таминдарова.

Она пояснила, что основная идея проекта заключается в том, чтобы через искусство показать, что люди, где бы они не родились и не выросли, одинаково испытывают чувства любви, счастья, страха и отчаяния.

Концертная программа будет представлена в четырех городах: Набережных Челнах (4 октября), Елабуге (6 октября), Альметьевске (11 октября) и Казани (4 ноября). Ключевым моментом проекта станет то, что каждый концерт будет завершаться сводным хором — камерного хора, зрительского зала и хоровых коллективов принимающего города.

Миляуша Таминдарова уверена, что лишь четырьмя концертами проект не завершится. Она надеется, что в дальнейшем программа обрастет новыми песнями, солистами и музыкантами, объединяя вокруг единомышленников. По идее, в конце концов инициатива перерастет в полноценный фестиваль.

«Как бы было чудесно, если бы здесь, на стыке Европы и Азии, мы смогли реализовать эту идею, которая объединит все народы мира», — заключила Таминдарова.