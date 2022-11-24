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Ру Тат
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Транспорт
24 ноября 2022  07:28

Госуслуги тестируют приложение с электронными водительскими правами

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Госуслуги запустили тестовое мини-приложение «Госуслуги Авто» во «ВКонтакте». Отмечается, что с помощью сервиса можно будет предъявлять сотрудникам ГИБДД электронные водительские права и СТС.

Что того, чтобы воспользоваться такой услугой, надо будет зайти в соцсеть, во вкладке «Сервисы» открыть приложение «Госуслуги», выбрать раздел «Авто» и авторизоваться.

После этого в сервисе должны появиться сведения об автомобиле, данные водительских прав и СТС, которые сформируются в виде QR-кода. Его инспектор сможет считать с помощью специального устройства. 

 

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