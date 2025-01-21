Мобильное приложение «Госуслуги РТ 2.0» выпустят в 2025-м

Мобильное приложение «Госуслуги РТ 2.0» планируют выпустить в текущем году. По словам замминистра цифрового развития Татарстана Ильи Начвина, главной задачей ведомства на 2025-й – объединить различные сервисы и услуги республики в единую программу, устанавливаемую на телефон.

По словам Начвина «Госуслуги 2.0» – это некий ребрендинг «старых» «Госуслуг РТ». Оно будет содержать как все привычные наши сервисы, которые есть в нынешнем приложении, так и сервис народный контроль, «Локоло», а также одну из новинок – госконсьерж.

Таким образом, жителям Татарстана не придется скачивать много приложений под различные нужды, и все необходимые сервисы разместятся в одном сервисе, который будет пополняться «новинками».

Замминистра также отдельно остановился на новом сервисе «Госконсьерж». Сервис позволит жителям республики общаться с сотрудниками МФЦ напрямую через видеосвязь.

«Несмотря на всю цифровизацию, в МФЦ как ходили по 15 тыс. человек в день так и ходят, потому что сотрудник центра знает, как и что правильно оформить для различных нужд и так далее. То есть, теперь человек сможет, как бы сходить в МФЦ, сидя дома или на работе, не теряя время», – отметил Начвин.

Он также добавил, что на старте сервиса для авторизации потребуется логин и пароль единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), но в будущем планируют использовать биометрические данные.