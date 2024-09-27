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Госуслуги и оплата улыбкой: замминистрам стран БРИКС показали IT- решения РТ
Заместители министров из стран БРИКС посетили выставку высокотехнологичных решений на Цифровом Форуме в Иннополисе. Экскурсию для них провел заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов.
«Экспонентов выставки могло бы быть и больше, но я предположил такую логистику. Есть обязательные элементы программы, если так можно сказать. Это, конечно же, Ростелеком, который является основным разработчиком портала госуслуг и всем, что связано с предоставлением электронных сервисов для граждан России. Второе – это Сбер», – сказал Роман Шайхутдинов журналистам.
Среди экспонентов также были компании ICL, «БАРС Груп», Сбер. Гостям, например, рассказали, что в метрополитене Казани запустили оплату улыбкой.
На выставке также показали разработки резидентов особой экономической зоны и Университета Иннополис. Например беспилотный самолет вертикального взлета и посадки InnoVtol и дронопорт «ЭРИ» компании «Русдронопорт».
Стенд Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан представил глава ведомства Айрат Хайруллин.
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