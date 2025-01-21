«Госуслуги 2.0» и общение с МФЦ по видео: в Татарстане создадут цифровой суперсервис

Цифровые сервисы обратной связи для жителей Татарстана за прошедший год собрали свыше 300 тыс. обращений. В планах у республики не только дальнейшая модернизация этих систем, но и объединение их в единое приложение. Подробнее о планах по развитию цифровых сервисов для татарстанцев рассказали на брифинге в Кабмине РТ.





За прошлый год поступило почти 100 тыс. обращений в систему «Народный контроль»

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Свыше 300 тыс. обращений

Для обратной связи с населением в Татарстане активно используются три цифровых сервиса: «Народный контроль», обращения через портал госуслуг России и систему «Инцидент Менеджмент», обрабатывающую запросы в государственных группах в социальных сетях.

По словам Уполномоченного по правам человека в Татарстане Сарии Сабурской, в республике ежегодно идет обновление систем, чтобы улучшить качество работы, удобство для пользователей и скорость обработки.

Она отметила, что за прошлый год поступило почти 100 тыс. обращений в систему обратной связи на портале госуслуг, более 120 тыс. – через «Инцидент Менеджмент» и почти 100 тыс. – в систему «Народный контроль».

По словам Уполномоченного по правам человека в Татарстане Сарии Сабурской, в республике ежегодно идет обновление систем, чтобы улучшить качество работы, удобство для пользователей и скорость обработки Фото: prav.tatarstan.ru

Новые категории и ужесточение индикаторов

Отдельное внимание Сабурская уделила «Народному контролю». Так, в 2024 году обновили форму подачи уведомлений. Введена «тепловая карта» – система для руководителей, связанная с обработкой обращений граждан, что повышает скорость и качество рассмотрения заявок.

Кроме того, в прошлом году ввели новые категории: добавили вопросы, связанные с проведением СВО и прохождением жителями республики диспансеризации.

Всего с 2019 года приняты решения по 650 тыс. обращений из 687 тыс., что составляет более 91%. В прошлом году в системе опубликовано почти 98 тыс. обращений, что меньше, чем в 2023 году. Снижение вызвано интеграцией системы с платформой обратной связи.

Более 76 тыс. уведомлений были решены положительно. Самыми популярными стали вопросы, связанные с благоустройством и инфраструктурой, на втором месте дороги и на третьем – вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Илья Начвин: «Главная задача ведомства на 2025 год – объединить различные сервисы и приложения республики в одно единое мобильное приложение» Фото: prav.tatarstan.ru

Минцифра РТ создаст единое приложение для всех госсервисов Татарстана

Что касается технической стороны, то ее в Татарстане курирует Министерство цифрового развития республики. По словам замминистра Ильи Начвина, главная задача ведомства на 2025 год – объединить различные сервисы и приложения республики в одно единое мобильное приложение.

«Сделать ребрендинг нашего мобильного приложения госуслуг РТ. Оно будет называться «Госуслуги РТ 2.0» и будет содержать как все привычные наши сервисы, которые есть в нынешнем приложении, так и сервис «Народный контроль», «Локоло», а также одну из новинок – «Госконсьерж», – поделился Начвин.

Таким образом, жителям Татарстана не придется скачивать множество различных приложений под различные нужды, и все необходимые сервисы разместятся в одном приложении, которое будет и дальше пополняться новыми сервисами.

Сервис позволит жителям республики общаться с сотрудниками МФЦ напрямую через видеосвязь Фото: © «Татар-информ»

Поход в МФЦ через приложение

Замминистра также отдельно остановился на новом сервисе «Госконсьерж». Сервис позволит жителям республики общаться с сотрудниками МФЦ напрямую через видеосвязь.

«Несмотря на всю цифровизацию, в МФЦ как ходили по 15 тыс. человек в день, так и ходят, потому что сотрудник центра знает, как и что правильно оформить для различных нужд и так далее. То есть теперь человек сможет как бы сходить в МФЦ, но при этом сделать это из дома или на работе, не теряя лишнего времени», – отметил Начвин.

Он также добавил, что на старте сервиса для авторизации нужен будет логин и пароль единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), но в будущем планируют использовать биометрические данные.

По системе «Народный инспектор» выплачено уже почти 100 тыс. рублей

Жителям Татарстана выплатили 95 тыс. рублей в системе «Народный инспектор», перезапущенной Минцифрой осенью 2024 года. «Первые выплаты уже начали осуществляться. Почти 100 тыс. рублей «живых» денег мы уже перечислили», – отметил замминистра.

По его словам, сумма пока небольшая, но это потому, что есть определенные сроки подтверждения и много заявок еще находятся на рассмотрении. Кроме того, часть заявок отсеивается на стадии модерации из-за недостаточного количества доказательств.

Приложение, которое устанавливается на телефон, позволяет пользователям регистрировать случаи нарушения ПДД. Отснятые материалы направляются в подразделения Госавтоинспекции для дальнейшего рассмотрения и принятия мер к нарушителям. Информация о нарушениях ПДД фиксируется в виде коротких видеороликов продолжительностью 30 секунд, снятых непосредственно в момент совершения правонарушения.

Жители республики, снявшие правонарушение на видео, получают денежное вознаграждение. Его размер составляет 50% от половины наименьшей суммы административного штрафа или 25% от полной суммы штрафа. И 10% от суммы административного штрафа по статье о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.