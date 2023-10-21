Госуслугами от ГИБДД воспользовались более 700 тыс. жителей новых регионов

С декабря прошлого года МВД России реализует мероприятия по предоставлению государственных услуг по замене регистрационных документов на транспорт, а также водительских прав людям, которые живут на территории Донецка, Луганска, Запорожской и Херсонской областей.

На сегодняшний день более миллиона заявителей обратились в подразделения ГИБДД, дислоцированных в новые регионы.

Из них порядка 720 тыс. уже подготовили необходимые документы и получили российские водительские удостоверения и государственные регистрационные знаки.

В МВД отметили, что особый порядок предоставления госуслуг по регистрации транспортных средств и выдаче прав, определенный постановлением Правительства, будет действовать до 1 января 2026 года.