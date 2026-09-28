Государственный Совет РТ сегодня откроет осеннюю сессию

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Государственный Совет РТ VII созыва сегодня откроет осеннюю сессию сразу двумя заседаниями. На 23-м заседании республиканского парламента, которое начнется в 10 часов, Раис Татарстана Рустам Минниханов огласит ежегодное послание Госсовету. А в 14 часов состоится 24-е заседание.

В повестку 24-го заседания парламента внесено 12 вопросов, в том числе десять республиканских законопроектов.

В первом чтении депутаты рассмотрят законопроекты, которыми вносятся изменения в законы о бюджете республики на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, о государственных символах РТ, о градостроительной деятельности, об адресной социальной поддержке населения, о регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан; о переводе земельных участков, расположенных в отдельных муниципальных районах, из категории земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию.

Во втором чтении парламентарии обсудят законопроект, которым вносятся изменения в республиканский закон о местном самоуправлении. Он направлен на приведение законодательства РТ в соответствие с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

В повестку заседания также включены вопросы об избрании мировых судей и о назначении на должность аудитора Счетной палаты РТ.