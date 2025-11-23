Государственный камерный хор Татарстана завоевал Гран-при международного конкурса «Шабыт»

Фото: max.ru/mincultrt

Государственный камерный хор Республики Татарстан под руководством народной артистки РТ Миляуши Таминдаровой стал обладателем Гран-при XXVIII Международного конкурса творческой молодежи «Шабыт», который прошел в Астане (Казахстан). Об этом в МАХ сообщила пресс-служба Министерства культуры РТ.

Фото: max.ru/mincultrt

По данным пресс-службы акимата (мэрии – прим.ред) Астаны, в этом году в конкурсе приняли участие более 800 молодых талантов. В состав международного жюри вошли известные музыканты, деятели культуры и отраслевые эксперты из Китая, России, Турции, Италии, Кыргызстана и Узбекистана.

Конкурс «Шабыт» – одна из крупнейших творческих площадок Казахстана, направленных на поддержку одаренной молодежи, создание условий для их профессионального развития и расширение международных культурных связей.

Видео: max.ru/mincultrt