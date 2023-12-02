Видео: Государственный камерный хор провел концерт о дружбе народов на выставке «Россия»

Государственный камерный хор Татарстана выступил на Международной выставке-форуме «Россия». Концерт проходил в павильоне «Дом культуры».

Концертная программа была посвящена дружбе народов Поволжья — артисты не только исполнили песни на разных языках, но и вышли на сцену в костюмах народов, населяющих регион.

Со сцены прозвучали зажигательные татарские песни, а также знаменитая «Зачарованная даль» композитора Александры Пахмутовой. Под зажигательные хиты некоторые зрители встали со своих мест и танцевали вместе с исполнителями. Полуторачасовое выступление завершилось под песню «Мин яратам сине, Татарстан».

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября на площадке ВДНХ и продлится до 12 апреля. Здесь продемонстрируют достижения 89 регионов России, крупных компаний, министерств и организаций. Сегодня, 2 декабря, в пяти павильонах проходят мероприятия Дня Татарстана. В церемонии открытия принял участие Раис республики Рустам Минниханов.