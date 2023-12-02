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Видео: Государственный камерный хор провел концерт о дружбе народов на выставке «Россия»
Государственный камерный хор Татарстана выступил на Международной выставке-форуме «Россия». Концерт проходил в павильоне «Дом культуры».
Концертная программа была посвящена дружбе народов Поволжья — артисты не только исполнили песни на разных языках, но и вышли на сцену в костюмах народов, населяющих регион.
Со сцены прозвучали зажигательные татарские песни, а также знаменитая «Зачарованная даль» композитора Александры Пахмутовой. Под зажигательные хиты некоторые зрители встали со своих мест и танцевали вместе с исполнителями. Полуторачасовое выступление завершилось под песню «Мин яратам сине, Татарстан».
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