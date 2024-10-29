Государственный долг Татарстана составляет 123,5 млрд рублей

Государственный долг Татарстана на 1 октября составил 123,5 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов в Доме Правительства республики.

Докладчик также рассказал, что расходы консолидированного бюджета Татарстана за девять месяцев составили 358 млрд рублей, из которых 297 млрд пришлись на бюджет республики, а 127 млрд — на муниципальные бюджеты

Гайзатуллин отметил, что налог на доходы физических лиц поступил в сумме 125 млрд рублей, акцизы поступили на сумму 33 млрд рублей, налоги на совокупный доход — 26 млрд рублей, а земельный налог и неналоговые доходы — 6,1 и 33,8 млрд рублей соответственно.

Он подчеркнул, что необходимо обеспечить качественное исполнение доходной части бюджета, сократить недоимку, своевременно и эффективно освоить средства федерального и республиканского бюджетов, завершить работы по утверждению бюджета республики на 2025-2027 годы.