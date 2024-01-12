Государственный архив Татарстана собрал более 200 документов о героях СВО

В Государственном архиве Татарстана собраны и обработаны уже более 200 документов героев СВО — выходцев из республики. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

«Если говорить об уже описанных, оцифрованных и введенных в систему документах, то их порядка 200. Но также идет работа над большим количеством бумаг. Мы уже посетили порядка 100 человек. Мы уже провели несколько выставок на эту тему в Москве и районах Татарстана», — рассказала спикер.

По ее словам, на выставке архива в Госдуме Российской Федерации в конце 2022 года целый блок был посвящен Герою России Дамиру Исламову. Выставки на эту тему были проведены в районах Татарстана.

«Архивистам страны поставил задачу Президент России Владимир Путин провести работу с каждым героем СВО и с их семьями. Мы подходим к этому вопросу деликатно и еще ни разу не встречали отказа или какой-то негативной реакции», — добавила Габдрахманова.

Рассказала она и о другой работе, проводимой Госархивом Татарстана. Во все школах и домах культуры республики распространены данные о героях, родившихся в республике, которые могут использовать учителя на уроках патриотического воспитания.

«На протяжении нескольких лет мы реализуем проект по созданию мультфильмов и ребусов к ним на основе архивных документов для привлечения интереса к изучению родного края от самых маленьких зрителей до взрослых членов семьи», — продолжила рассказ руководитель Госархива РТ.

Кроме того, во всех районах работают школы юного архивиста. В учреждениях проводятся тематические уроки и мероприятия, такие как «Ночь в архиве», «Фестиваль родословных», различные конкурсы и многое другое.

Одним из ярких проектов стал «Туган җирем — Актанышым», реализуемый в Актанышском районе Татарстана. Молодые ребята посещали ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла и делали о них видеосюжеты, сообщила начальник архивного отдела исполнительного комитета Актанышского муниципального района РТ Айгуль Галимянова.

«Дети сами проводили съемки и монтаж сюжета. Их первые шаги и эмоции были незабываемы. Мы начали выезжать в деревни и снимать полноценные сюжеты. Они были показаны на местном телевидении, а также записаны на CD-диск и переданы в архив как аудиовизуальный документ», — пояснила она.