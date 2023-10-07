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Руc Тат
СВО 7 октября 2023 11:40

Государственное юридическое бюро Татарстана оказывает помощь участникам СВО и их семьям

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Государственное юридическое бюро Татарстана активно сотрудничает с Госфондом, созданным по поручению Владимира Путина, сообщает пресс-служба Минюста РТ.

Помощь была оказана участникам спецоперации на Украине по вопросам получения страховки по ранению, обжалования заключений военно-врачебных комиссий и предоставления мер государственной поддержки.

Прием провел ведущий специалист Госюрбюро Марат Шарафутдинов в татарстанском филиале фонда «Защитники Отечества».

В рамках соглашения с Госфондом, которое утверждает порядок предоставления бесплатной юридической помощи участникам СВО и их семьям, Госюрбюро еженедельно по четвергам принимает граждан на площадке Фонда.

На сегодняшний день правовую помощь в виде устной и письменной консультации получил 41 гражданин, за 9 месяцев текущего года за бесплатной правовой помощью обратилось 180 участников специальной военной операции.

Участники спецоперации и члены их семей могут напрямую обратиться за получением бесплатной юридической помощи по телефону «горячей линии» 222-60-60.

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#юридическая помощь
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