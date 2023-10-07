Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Государственное юридическое бюро Татарстана оказывает помощь участникам СВО и их семьям
Государственное юридическое бюро Татарстана активно сотрудничает с Госфондом, созданным по поручению Владимира Путина, сообщает пресс-служба Минюста РТ.
Помощь была оказана участникам спецоперации на Украине по вопросам получения страховки по ранению, обжалования заключений военно-врачебных комиссий и предоставления мер государственной поддержки.
Прием провел ведущий специалист Госюрбюро Марат Шарафутдинов в татарстанском филиале фонда «Защитники Отечества».
В рамках соглашения с Госфондом, которое утверждает порядок предоставления бесплатной юридической помощи участникам СВО и их семьям, Госюрбюро еженедельно по четвергам принимает граждан на площадке Фонда.
На сегодняшний день правовую помощь в виде устной и письменной консультации получил 41 гражданин, за 9 месяцев текущего года за бесплатной правовой помощью обратилось 180 участников специальной военной операции.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»