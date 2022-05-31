Государственное бюро расследований Украины арестовало имущество «Татнефти»

Государственное бюро расследований Украины наложило арест на имущество, счета и корпоративные права группы компаний «Татнефть». Об этом говорится в сообщении ГБР, опубликованном в Telegram-канале.

«Наложен арест на имущество, счета и корпоративные права группы компаний российской „Татнефти“. Арестованы млрд гривен российских владельцев нефтяной компании. Они подозреваются ДБР в финансировании действий, предпринимаемых с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, совершенные по предварительному сговору группой лиц», — говорится в сообщении.

В настоящее время ведомство арестовало 115 объектов недвижимого имущества, включая нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки, 118 бензовозов и автомобилей. Их общая сумма составляет 68,1 млн долларов.

«Также арестованы корпоративные права и счета предприятий на сумму около 400 млн гривен (более 13 млн долларов). Активы будут переданы Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), для осуществления мероприятий по управлению ими», – заявили в ведомстве.