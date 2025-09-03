Государственная социальная стипендия: размер выплаты и кто вправе получать в Татарстане
Одной из мер государственной поддержки студентов считается социальная стипендия. Кто вправе на нее претендовать в Татарстане – в материале «Татар-информа».
Государственная социальная стипендия выплачивается студентам очной бюджетной формы обучения вне зависимости от их академической успеваемости. Ее получателями могут стать:
- дети-сироты и студенты, оставшиеся без родителей;
- учащиеся, которые потеряли обоих родителей или единственного родителя в период учебы;
- лица с ОВЗ с детства, дети-инвалиды, а также инвалиды I и II групп;
- студенты, которые стали инвалидами вследствие военной службы или полученных там заболеваний;
- ветераны боевых действий;
- граждане, которые проходили контрактную военную службу не менее трёх лет и уволенные по следующим причинам: завершение срока действия контракта, ухудшение состояния здоровья, организационные изменения, нарушение условий со стороны воинской части либо семейные обстоятельства;
- пострадавшие от радиационного воздействия вследствие аварии на Чернобыльской АЭС или других аналогичных катастроф;
- студенты, получающие государственную социальную помощь.
Размер социальной стипендии устанавливается учебным заведением, но не может быть ниже установленных минимумов:
- 809 рублей для студентов ссузов;
- 2 227 рублей для студентов вузов.
Повышенная социальная стипендия назначается:
- студентам первых двух курсов, обучающимся на «хорошо» и «отлично» и относящимся к льготным категориям;
- студентам до 20 лет, у которых единственный родитель имеет инвалидность I группы.
Размер такой стипендии не может быть ниже прожиточного минимума в расчёте на душу населения по России.
Для оформления социальной стипендии нужно обратиться в подразделение вуза, ответственное за стипендиальное обеспечение (деканат, профком или отдел социальной работы). При себе необходимо иметь документы, подтверждающие право на льготу: справки, удостоверения, военный билет и т. д.