Государственная социальная стипендия: размер выплаты и кто вправе получать в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Одной из мер государственной поддержки студентов считается социальная стипендия. Кто вправе на нее претендовать в Татарстане – в материале «Татар-информа».

Государственная социальная стипендия выплачивается студентам очной бюджетной формы обучения вне зависимости от их академической успеваемости. Ее получателями могут стать:

- дети-сироты и студенты, оставшиеся без родителей;

- учащиеся, которые потеряли обоих родителей или единственного родителя в период учебы;

- лица с ОВЗ с детства, дети-инвалиды, а также инвалиды I и II групп;

- студенты, которые стали инвалидами вследствие военной службы или полученных там заболеваний;

- ветераны боевых действий;

- граждане, которые проходили контрактную военную службу не менее трёх лет и уволенные по следующим причинам: завершение срока действия контракта, ухудшение состояния здоровья, организационные изменения, нарушение условий со стороны воинской части либо семейные обстоятельства;

- пострадавшие от радиационного воздействия вследствие аварии на Чернобыльской АЭС или других аналогичных катастроф;

- студенты, получающие государственную социальную помощь.

Размер социальной стипендии устанавливается учебным заведением, но не может быть ниже установленных минимумов:

- 809 рублей для студентов ссузов;

- 2 227 рублей для студентов вузов.

Повышенная социальная стипендия назначается:

- студентам первых двух курсов, обучающимся на «хорошо» и «отлично» и относящимся к льготным категориям;

- студентам до 20 лет, у которых единственный родитель имеет инвалидность I группы.

Размер такой стипендии не может быть ниже прожиточного минимума в расчёте на душу населения по России.

Для оформления социальной стипендии нужно обратиться в подразделение вуза, ответственное за стипендиальное обеспечение (деканат, профком или отдел социальной работы). При себе необходимо иметь документы, подтверждающие право на льготу: справки, удостоверения, военный билет и т. д.