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Общество 19 июня 2025 07:00

Государственная пенсия по потере кормильца: кому полагается в Татарстане

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Государственная пенсия по потере кормильца: кому полагается в Татарстане
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Государственная пенсия назначается нетрудоспособным членам семей погибших или умерших военных, граждан, которые пострадали из-за радиационных или техногенных катастроф, летчиков-космонавтов. Кто из татарстанцев имеет право на получение данной меры поддержки – в материале «Татар-информа».

На получение государственной пенсии по потере кормильца имеют право члены семей следующих категорий:

- Военнослужащие, которые проходили службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, погибшие или умершие во время несения службы, в течение трех месяцев после увольнения в запас или в результате получения во время службы ранения, контузии или заболевания.

- Граждане, пострадавшие из-за полученной или перенесенной лучевой болезни, а также те, которые получили инвалидность или пострадали по причине участия в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС или из-за последствий иных радиационных или техногенных катастроф.

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