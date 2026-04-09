Гостями концерта Фирдуса Тямаева стали близкие участников спецоперации

В эти дни в казанском КСК «УНИКС» проходят концерты заслуженного артиста Татарстана Фирдуса Тямаева. На вчерашнем концерте певца присутствовали военнослужащие, участвовавшие в специальной военной операции, а также родители, жены и дети погибших бойцов.

Фирдус Тямаев посвятил песню «Егет без» солдатам, погибшим в ходе специальной военной операции. Во время исполнения песни на экране появлялись фотографии посмертно награжденных участников спецоперации и информация о них. В это же время на сцену вышли солдаты 26-го отряда спецназа «Барс» .

«Эти ребята защищают нашу страну, они уже четыре года сменяют друг друга в боевых операциях. Когда началась спецоперация, а мобилизация еще не началась, ребята из этого спецназа уже отправились защищать нашу страну. Тогда многие наши ребята погибли смертью храбрых. Наши ребята – настоящие герои. Сегодня на концерт пришли родители, супруги, дети погибших ребят, и мы склоняем перед ними головы в знак благодарности», – заявил он. Зрители встали и поприветствовали героев аплодисментами.

От имени военнослужащих отряда один из них вышел на сцену, чтобы обратиться к публике. Он поблагодарил Фирдуса Тямаева, который, по его словам, с первых дней помогал участникам военной операции.

«Мы благодарны вам за поддержку, за приглашение на этот концерт. Вы никогда не забываете о нас, этот концерт посвящен памяти наших воинов. Вы лично ездите в зону спецоперации, привозите нам всё необходимое. Эта помощь спасла жизни не одного человека, а десятков военнослужащих. Большое спасибо за то, что ждали нас, не забывали, помогали. Это дает нам силы», – подчеркнул боец.

