Гостями «Аксенов-феста» в Казани станут Андрей Макаревич и Гузель Яхина

Гостями фестиваля «Аксенов фест» станут писатели, музыканты, прозаики, поэты, журналисты, издатели, члены Союза писателей РТ, фотохудожники. Среди них — музыкант Андрей Макаревич, автор бестселлеров «Зулейха открывает глаза», «Эшелон на Самарканд» Гузель Яхина, группа «Необарды». Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

«Фестиваль пройдет с 22 по 25 сентября и будет посвящен Году родных языков и народному единству в Республике Татарстан, развитию детской популярной литературы и творчеству Василия Аксенова», — доложил докладчик.



В работе фестиваля также запланировано участие драматурга Евгения Попова, удмуртской этнической поэтессы Анастасии Шумиловой, детской писательницы Анастасии Строкиной, прозаика и журналиста Марины Ахмедовой и многих других.

«Главной площадкой фестиваля традиционно остается Дом-музей Аксенова, однако в этом году дискуссии и лекции также запланированы в обновленной Национальной библиотеке РТ. 22 сентября откроет фестиваль творческая встреча с Евгением Поповым, где драматург презентует свои новые литературные работы, расскажет о своей жизни и удивительных книжных приключениях. Здесь же по теме Года родных языков Анастасия Шумилова расскажет об этнофутуризме и новой мифологии, откроет новый взгляд на фольклор в литературе», — рассказал Азат Абзалов.

Также в первый день фестиваля состоится презентация уникальной антологии «Современная татарская проза на французском языке», выпущенная в крупном парижском издательстве. Работу презентует политолог и переводчик Филипп Юркович совместно с членами Союза писателей Татарстана. Автором предисловия к антологии выступил лауреат премии Джалиля, писатель Ленар Шаех. «Стоит отметить, что для обложки и внутри книги были использованы репродукции известного татарского художника Ильяса Айдарова», — добавил Абзалов.

Во второй день фестиваля Андрей Макаревич презентует свою новую литературную работу «Двенадцать месяцев — двенадцать рассказов», написанных им в течение года, а Гузель Яхина ответит на вопросы о творчестве Василия Аксенова, а также проведет творческую дискуссию на тему «Путешествие в страну Большие Эмпиреи. СССР — миф и реальность».